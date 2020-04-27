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В стране и мире

Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак

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В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время. Об этом сообщает ТАСС.

В Минюсте по итогам общественного обсуждения проекта уточнили, что россиян, среди прочего, будут штрафовать за лающую собаку и постоянно срабатывающую автомобильную сигнализацию с 23:00 до 07:00. Это будет прописано в части 6 статьи 14.1 КоАП.

Также правонарушением будет считаться громкая музыка, игра на музыкальных инструментах, ремонтные работы.

На данный момент такая норма действует во всех 85 российских субъектах, но в федеральном законодательстве не зафиксирована. Ранее сообщалось, что для нарушителей тишины предлагали установить штраф в размере от одной до трех тысяч рублей.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Дожили.

Гость||

Ничего личного! За собачку, музыку и сигнализацию давно пора! Когда она днём за стенкой лает уже противно. В ночное время вдвойне!

Имя: Гость
Комментарий:

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