Министр предупредил Путина о самом жарком лете за всю историю

27.04.2020 | 16:09

Лето 2020 года может стать самым жарким за всю историю, предупредил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным о ситуации с паводками и пожарами в регионах в понедельник, 27 апреля. Трансляцию совещания ведет ТАСС на YouTube.

«И прогнозы Росгидромета, и прогнозы иностранных гидрометеорологических станций говорят о том, что в этом году может быть аномально жаркое лето за всю историю. Если не самое аномальное, то, может быть, в пятерку войдет. Такой прогноз есть», - сказал Кобылкин.

Министр также отметил, что ситуация с лесными пожарами в России не улучшается. «Это, безусловно, связано с несоблюдением режима самоизоляции и, конечно, с потеплением климата», - отметил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет. «Это характеристика глобального потепления, и это связано с устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере», - сказал синоптик.