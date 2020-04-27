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В стране и мире

Число смертей от коронавируса в России приблизилось к 800

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Общее число смертей пациентов с коронавирусом в России приблизилось к 800 и составляет 794 случая. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в понедельник, 27 апреля.

50 летальных случаев зарегистрированы за последние сутки. Больше всего смертей в Москве. Здесь скончались 435 пациентов, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее число случаев заражения с начала эпидемии достигло 87 147. Больше всего зараженных в Москве (45,3 тысячи), Московской области (9,7 тысяч) и Санкт-Петербурге (3,2 тысячи). За весь период выздоровели 7346 человек.

Тем временем число зараженных коронавирусом в мире вплотную приблизилось к 3 миллионам, на этот момент оно составляет 2 971 669, свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса (США).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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