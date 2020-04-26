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В стране и мире

Заразившийся коронавирусом сотрудник скорой помощи раскрыл этапы лечения

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Переболевший COVID-19 сотрудник скорой помощи в Москве рассказал об этапах лечения в больнице в Коммунарке. Своим опытом он поделился в разговоре с «Вечерней Москвой».

Первые симптомы у медработника проявились как при ОРВИ: «поднялась температура до 38 градусов, появился кашель, большой упадок сил». Он сразу взял больничный и проходил лечение дома, принимая жаропонижающие средства и соблюдая водный баланс. По словам россиянина, тест на коронавирус взял у него участковый врач, однако он показал отрицательный результат.

Спустя некоторое время у него начались проблемы с дыханием, особенно при движении. Через неделю, так и не заметив улучшений, россиянин отправился в больницу, где компьютерная томография подтвердила наличие двусторонней пневмонии, мазки на коронавирус показали заражение SARS-CoV-2.

После постановки диагноза его госпитализировали в Коммунарку и прописали антибиотики, после приема которых он почувствовал улучшения, а также делали капельницы. «Провел я там пять дней, все делали отлично, претензий у меня никаких нет. Если учесть, что легкие были повреждены вирусом практически полностью, "подняли" меня быстро», - отметил медик.

Он добавил, что не знает, где мог заразиться коронавирусом, однако предположил, что это произошло в общественном транспорте или на работе. При этом в медучреждении он надевал спецодежду, защитный комбинезон, перчатки, респиратор и очки.

24 апреля перенесший коронавирусную инфекцию россиянин раскрыл подробности лечения в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В больнице ему сделали компьютерную томографию, повторно протестировали на COVID-19 и диагностировали двустороннюю пневмонию. «С лекарствами, антисептиками в палате, водой и другим вообще никаких проблем не возникало», - отметил он.

За последние сутки в России выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Большинство новых зараженных - в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Общее число случаев заражения с начала эпидемии в стране достигло 68 622.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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