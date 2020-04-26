26.04.2020 | 12:04

В России за сутки зарегистрировали 6361 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Ранее, 25 апреля, число заразившихся за сутки составило 5966 в 83 регионах страны.

По всему миру на утро 26 апреля зарегистрировано 2,8 миллиона случаев заражения коронавирусом. Более 200 тысяч человек погибли, излечились свыше 800 тысяч заразившихся.

24 апреля сообщалось, что критерии госпитализации россиян с коронавирусом предложили пересмотреть для облегчения нагрузки на систему здравоохранения. В частности, предлагается госпитализировать не по формальным признакам, таким как температура 38 градусов, а по дыхательной недостаточности.