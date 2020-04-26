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В стране и мире

В России исключили снижение цен на бензин

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Стоимость бензина в России не понизится из-за снижения цен на нефть. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов.

Он отметил, что в России цены на бензин не привязаны к международным ценам на нефть. Алекперов объяснил, что стоимость бензина связана с налоговыми выплатами.

Глава «Лукойла» считает, что сейчас в России цены на бензин стабильны.

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что розничные цены на бензин марки Аи-92 снизились на две копейки по сравнению с прошлой неделей до 42,77 рубля за литр. Стоимость литра бензина Аи-95 упала также на 2 копейки и составила 45,97 рубля. Дизельное топливо подешевело на 7 копеек, до 48,14 рубля.

В начале апреля глава Минэнерго Александр Новак заявил, что резкое падение стоимости нефти не приведет к тому, что в России начнется падение цен на бензин. Он попросил не ждать изменений в этом вопросе, объяснив, что действующая система ценообразования не позволяет сделать бензин дешевле. Основная задача, по словам Новака, не допустить, чтобы рост стоимости топлива превысил уровень инфляции.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

компании «Лукойл» Вагит Алекперов.
Национализировать,вернуть недра и полезные ископаемые народу.Должно быть как в Норвегии,только одна гос.компания ,а доходы в Фонд нац.благосостояния и ни каких присосавшихся к трубе олигархов с их отпрысками.

Гость||

Ух вы какие, управы на вас нет. В мире цена падает, у нас же Аликперов заявляет цены стабильны, так неужели он наступит на горло собственной песне..Сечин ему из утюга вещает , ни в коем разе Вагитушка не понизим, я лягу на рельсы, как Борис Николаевич в 94 ..но не понизим..и баста!

Гость||

Я бюджетник, мне выгоден дорогой бензин.

Гость||

А если бензин подешевеет, то чем пенсию платить?

Гость||

захлебнулись бедные своей нефтью, девать некуда

Гость||

Жалко что нельзя разбомбить все нефтедобывающие страны.

Сейчас бы в шоколаде были.

Гость||

Гость писал(a):

А если бензин подешевеет, то чем пенсию платить?
В России не только нефть продается, а все природные ресурсы!!! Даже вода из Байкала. Только на пенсии россиян денег нет. Есть для всего мира, также пенсионерам ЕВРОСОЮЗА!!!!

Гость||

На протяжение двадцати с лишним лет культурно обворовывают местное население жулики и воры.

Гость||

Гость писал(a):

В России не только нефть продается, а все природные ресурсы!!!
Не афишируется сколько золота, алмазов и т.п. вывозят.

Гость||

26.04.2020 12:25|

penzainform.ru писал(a):

компании «Лукойл» Вагит Алекперов.

Национализировать,вернуть недра и полезные ископаемые народу.Должно быть как в Норвегии,только одна гос.компания ,а доходы в Фонд нац.благосостояния и ни каких присосавшихся к трубе олигархов с их отпрысками

Согласен, пора национализировать! Да здравствует СССР!

Гость||

Гость писал(a):

А если бензин подешевеет, то чем пенсию платить?
Ну тогда ответьте почему нынче в РФ чиновников больше чем было в СССР .И зарплаты и пенсии у нынешних чиновников в разы больше чем это соотношение было при СССР.Вот вам и деньги.А можно почетным бордюроносцам Собянину и Белозерцеву ещё новые бордюры не перекладывать на совсем свежие ,каждый год или администрации президента не покупать в кризис подарочный сервиз за 24 253 900 руб.,это пенсия где то 1500 обычных пенсионеров.Деньги есть ,но их забирают упыри.

Гость||

Гость писал(a):

Согласен, пора национализировать! Да здравствует СССР!
Надо у Сечина нефть отобрать, и разделить на всех.

ЖКХ можно вполне бесплатными сделать.

Гость||

Если понизят,то и долларов меньше рублями купят,вообще обнищают..

Гость||

Гость писал(a):

Если понизят,то и долларов меньше рублями купят,вообще обнищают..
Нельзя понижать! Бюджет на этом держится.

Гость||

В последнее время из ветвей все чаще слышатся негордые вопли картавых попугаев....... ) о возвращении совка - и его основных принципов управления........

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Имя: Гость
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