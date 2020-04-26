В России исключили снижение цен на бензин

26.04.2020 | 12:10

Стоимость бензина в России не понизится из-за снижения цен на нефть. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов.

Он отметил, что в России цены на бензин не привязаны к международным ценам на нефть. Алекперов объяснил, что стоимость бензина связана с налоговыми выплатами.

Глава «Лукойла» считает, что сейчас в России цены на бензин стабильны.

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что розничные цены на бензин марки Аи-92 снизились на две копейки по сравнению с прошлой неделей до 42,77 рубля за литр. Стоимость литра бензина Аи-95 упала также на 2 копейки и составила 45,97 рубля. Дизельное топливо подешевело на 7 копеек, до 48,14 рубля.

В начале апреля глава Минэнерго Александр Новак заявил, что резкое падение стоимости нефти не приведет к тому, что в России начнется падение цен на бензин. Он попросил не ждать изменений в этом вопросе, объяснив, что действующая система ценообразования не позволяет сделать бензин дешевле. Основная задача, по словам Новака, не допустить, чтобы рост стоимости топлива превысил уровень инфляции.