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В стране и мире

Российским пенсионерам предложили разрешить гулять по очереди

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Для российских пенсионеров стоит смягчить требования самоизоляции и разрешить им гулять около дома. Об этом агентству РИА Новости заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Он высказал идею, чтобы пенсионеры могли гулять по очереди, а старшие по подъезду или управляющие компании вели списки с очередностью таких прогулок. В этом случае, полагает политик, пенсионеры смогут насладиться «теплыми майскими деньками», соблюдая необходимую социальную дистанцию.

Рязанский пояснил, что пожилым людям необходим особый режим, включающий прогулки на свежем воздухе. «У других граждан есть возможность сходить в магазин, погулять с собакой, но пожилые этого лишены», - подчеркнул сенатор.

25 апреля зампред Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ирина Киркора также предложила смягчить режим самоизоляции пенсионерам из-за коронавируса. По ее словам, многим из них необходимо чаще выезжать на дачи для проведения посевных работ, а также чаще гулять. Для этого, считает она, пожилым россиянам можно выдавать дополнительные пропуска для садовых и хозяйственных нужд. Киркора пояснила, что у большинства людей с дачами есть машины, поэтому поездка за город не приведет к новым заражениям.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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