Песков анонсировал новые заявления Путина «с оценками наших перспектив»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал новые заявления главы государства по ситуации в стране. Фрагмент эфира телеканала «Россия 24» с высказыванием представителя Кремля опубликовал Telegram-канал «Карточный домик».
«Думаю, на этой неделе, мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив», - сказал Песков.
Также в воскресенье он заявил, что Россия способна жить в условиях экстремально низких цен на нефть.
24 апреля сообщалось, что вице-премьер Татьяна Голикова доложит Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину об идеях вирусологов о продлении ограничений в связи с распространением коронавируса.
На совещании Голиковой с ведущими российскими эпидемиологами и вирусологами директор научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев заявил, что ограничительные меры целесообразно продлить минимум до 12 мая.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):Перенести окончание ВОВ на 8 мая?