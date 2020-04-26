Сетевое издание|18+|Воскресенье|26 апр 2020|16:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Дождь |

В стране и мире

Песков анонсировал новые заявления Путина «с оценками наших перспектив»

Печать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал новые заявления главы государства по ситуации в стране. Фрагмент эфира телеканала «Россия 24» с высказыванием представителя Кремля опубликовал Telegram-канал «Карточный домик».

«Думаю, на этой неделе, мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив», - сказал Песков.

Также в воскресенье он заявил, что Россия способна жить в условиях экстремально низких цен на нефть.

24 апреля сообщалось, что вице-премьер Татьяна Голикова доложит Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину об идеях вирусологов о продлении ограничений в связи с распространением коронавируса.

На совещании Голиковой с ведущими российскими эпидемиологами и вирусологами директор научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев заявил, что ограничительные меры целесообразно продлить минимум до 12 мая.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Песков анонсировал новые заявления Путина «с оценками наших перспектив»
Перенести окончание ВОВ на 8 мая?

Гость||

Путин спасет мир от коронавируса . Только Путин , только Победа! Будет парад в честь победы над коронавирусом.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Думаю, на этой неделе, мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив», - сказал Песков.
По планам власти россиян нет равных в мире!!! Вот только с реализацией плохо у фантазёров. "Опять грабить будут" ( Свадьба в Малиновке).

Гость||

penzainform.ru писал(a):

об идеях вирусологов о продлении ограничений в связи с распространением коронавируса.
Фамилии и фото этих ...... не забудьте опубликовать.Народ обязан их знать в лицо.

Гость||

Плохо когда нет царя в голове....... ) ну или наоборот.....

Гость||

Пришла весна!!!наступит лето!!! Спасибо Путину за это!!!

Гость||

Кстати говоря олимпийский медведь в 80 году говорят был не то чтобы и пустой....... ) ходят слухи что внутри него сидел специально обученный ( не будем показывать

пальцем ) чекист который войдя во вкус управления олимпийским шерстяным монгольфьером еще внутри него принял бесповоротное решение не останавливаться на достигнутом.......

Так говорят и разродился косолапый единой расией......

Гость||

А какие перспективы , можно догадаться, урезание, ужимание до размера атомного ядра ...всех и вся . Поможет?, что-то гнетут нас всех сомнения, покувыркается ещё годок от силы и там уже действительно .. лес, тайга, хижина дяди тома ...на первое время.

Гость||

Да какая тайга....... ) сваливать надо туда где тепло - а океан прокормит........

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте