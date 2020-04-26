Оценена эффективность самодельных масок

26.04.2020 | 08:08

Самодельные маски обладают почти такой же эффективностью, как и респираторы класса N95, рекомендованные для медицинского персонала США. К такому выводу выводу пришли ученые из Аргоннской национальной лаборатории в США. Их исследование доступно на сайте журнала ACS Nano.

Согласно их отчетам, маски из двух слоев ткани разного типа, например, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99 процентов частиц аэрозолей.

Худшие результаты показали однослойные маски: они свободно пропускали наиболее мелкие частицы распыляемых в воздухе жидкости и частиц твердой материи.

Специалисты также оценили эффективность самодельных и медицинских масок в зависимости от их прилегания к лицу. Способность фильтрации частиц падала почти в два раза у всех типов масок, если оставался зазор между кожей и защитным средством.

В начале апреля американские ученые раскрыли способы повторного использования масок для медицинских работников. Для обеззараживания средств защиты выделили три распространенных способа - термообработка, обработка ультрафиолетом и парами перекиси водорода (VPH).