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В стране и мире

Оценена эффективность самодельных масок

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Самодельные маски обладают почти такой же эффективностью, как и респираторы класса N95, рекомендованные для медицинского персонала США. К такому выводу выводу пришли ученые из Аргоннской национальной лаборатории в США. Их исследование доступно на сайте журнала ACS Nano.

Согласно их отчетам, маски из двух слоев ткани разного типа, например, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99 процентов частиц аэрозолей.

Худшие результаты показали однослойные маски: они свободно пропускали наиболее мелкие частицы распыляемых в воздухе жидкости и частиц твердой материи.

Специалисты также оценили эффективность самодельных и медицинских масок в зависимости от их прилегания к лицу. Способность фильтрации частиц падала почти в два раза у всех типов масок, если оставался зазор между кожей и защитным средством.

В начале апреля американские ученые раскрыли способы повторного использования масок для медицинских работников. Для обеззараживания средств защиты выделили три распространенных способа - термообработка, обработка ультрафиолетом и парами перекиси водорода (VPH).

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Источник — lenta.ru
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