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В России заявили о необходимости продлить режим самоизоляции

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В Роспотребнадзоре сомневаются, что от режима самоизоляции, введенного в России в связи с распространением коронавируса, можно будет отказаться в ближайшее время. О необходимости продлить ограничительные меры заявила глава службы Анна Попова во время совещания вице-премьера Татьяны Голиковой с ведущими эпидемиологами и вирусологами страны, запись которого опубликована на сайте правительства.

По словам Поповой, когда Россия придет к ослаблению ограничений, делать это надо будет поэтапно. «Невозможно все сделать в один момент», — подчеркнула она, призвав не совершать на каждом из этапов тех ошибок, которые могут замедлить движение к улучшению эпидемиологической обстановки.

«Но абсолютно точно сегодня понятно, что в обозримом периоде сказать, что мы от всего откажемся, от всех ограничений, нельзя», — сказала Попова.

По ее словам, для того чтобы замедлить распространение коронавируса, нужно, чтобы прошло хотя бы три инкубационных периода. «Сегодня мы находимся в фазе жестких ограничительных мер всего два инкубационных периода. Для того чтобы остановить, окончательно быть уверенными, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало», — отметила Попова.

«Тогда мы точно будем уверены, что тот тренд, та динамика, которая намечается, будет нам позволять удерживать ситуацию и постепенно возвращаться к тем условиям жизни, к которым мы привыкли», — добавила глава Роспотребнадзора.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также заявила, что ограничительные меры, введенные в России в связи с распространением коронавируса, будут сниматься поэтапно. «Власти тоже не заинтересованы держать людей на самоизоляции, но это просто необходимо», — сказала она.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Главное есть понимание того что нужно делать и как нужно делать. Единая Россия.

Гость||

Наша задача-войти в пятерку крупнейших экономики мира. Единая Россия.

Гость||

Тушить лесные пожары экономически не выгодно. Единая Россия.

Мотовилов (гость)||

Послушайте мнение этого человека, входящего в группу риска коронавируса. Это не простой человек. Это директор института вирусологии Российской академии медицинских наук Дмитрий Львов. Цитата: «Никакой это не смертельный вирус, и никакая это не трагедия. Это было всегда, есть и будет».

Насколько я понял из всего что прочитал и посмотрел за эти дни, появление этой разновидности коронавируса COVID-19, обычное явление в истории человечества. Конечно, нельзя назвать его совсем безобидным, но степень опасности в общем-то того же порядка, как и любой вирусной инфекции дыхательных путей. Привычный грипп тоже, извините может свести в могилу, при определённых условиях.

С чем же связана нарастающая паника? Похоже с названием. В предыдущие годы нас пугали привычными названиями птичий грипп, свиной грипп, атипичная пневмония. Все это тоже далеко не безобидные инфекции, но по названию — привычные. Поэтому видимо ни Правительства, ни СМИ особенно остро не реагировали. А вот название «коронавирус», да ещё какие-то странные ролики из Китая где люди неожиданно падают на землю и бьются в конвульсиях — мигом воскресили кадры из фильмов типа «Эпидемия» или книг «Штамм андромеды». Загадочный смертельный вирус. Общество напугано, СМИ тиражируют страх, отвечая на запрос зрителя, Правительства вынуждены реагировать отвечая на запрос общества и стратегии «а вдруг». Ну и наверное наложились интересы неких влиятельных групп, которым выгодна игра на понижение в экономике, поскольку уже сейчас наблюдается падение стоимости многих активов.

Гость||

Валентина Матвиенко заявила, что ограничительные меры будут сниматься по этапно, как красные трусы.

Гость||

Перегиб с кови19! Сказал без перегибов!

Гость||

Кремль мне звонил, сказали, что точно завтра Воскресенье!

Имя: Гость
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