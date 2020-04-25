В России за сутки выявлено 5966 случаев заражения коронавирусом

25.04.2020 | 13:54

Еще 5966 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Новые случаи зафиксированы в 83 российских регионах. Большинство из них в Москве и Московской области.

Таким образом, число заразившихся с начала эпидемии в России достигло 74 588 в 85 регионах. За весь период зафиксирован 681 летальный исход, выздоровели 6250 человек.

По данным на 24 апреля, в России было выявлено более 68,5 тысяч инфицированных. Во всем мире на 25 апреля число зараженных коронавирусом превысило 2,79 миллиона человек.

По всему миру на утро 25 апреля насчитывается более 2,7 миллиона случаев заражения. С начала пандемии умерли 195 920 пациентов, еще 781 382 выздоровели.

24 апреля сообщалось, что критерии госпитализации россиян с коронавирусом предложили пересмотреть для облегчения нагрузки на систему здравоохранения. В частности, предлагается госпитализировать не по формальным признакам, таким как температура 38 градусов, а по дыхательной недостаточности.