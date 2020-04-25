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В стране и мире

Российскую нефть приготовились сжигать за ненужностью

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Мелкие российские нефтяные компании рискуют лишиться возможности продавать добытую нефть, пишет Bloomberg. В частных беседах руководители некоторых из них признаются, что уже приготовились сжигать свое сырье за ненужностью покупателям.

Опрошенные изданием профильные аналитики отметили, что наблюдаемая в настоящее время на рынке нехватка хранилищ оставляет нефтяникам слишком узкое пространство для маневра. Они могут остановить добычу, но это потребует слишком больших расходов, на которые едва ли смогут пойти независимые компании, поскольку они намного превышают их обычную себестоимость добычи и транспортировки.

Российские нефтеперерабатывающие заводы также не станут закупать все добываемые объемы, поскольку тоже сталкиваются с падением спроса и дефицитом мощностей для хранения, которые заполнены их нефтепродуктами. Крупные компании сталкиваются с теми же проблемами, но могут рассчитывать на помощь государства, которое считает их слишком важными для национальной экономики.

Ранее независимые производители уже пожаловались правительству на то, что из-за слишком низких цен внутреннего рынка сбыт продукции становится для них убыточным: налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) превышает цену.

20 апреля цена фьючерсного контракта на баррель американской нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории опустилась ниже нуля и достигла минус 40 долларов. Такая ситуация сложилась из-за рекордно низкого спроса и нехватки хранилищ во всем мире.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Все правильно, пора повышать цены на бензин на внутреннем рынке!

Гость||

Мировые цены на нефть вниз, цена на бензин в России вверх, это норма. И да инфляция у нас 4 проц.

Гость||

Даже не 4,а 2,55 в марте.

Гость||

Это следствие "мудрой" экономической политики российских правительств.

Гость||

Груши давили бульдозером, опыт есть .

Гость||

Не переживайте...... ) зеленые их быстро очком на глобус натянут - за попытку устроить экологическую катастрофу......

Гость||

Такое впечатление что разум уже окончательно покинул эту страну

Гость||

Вы что конкретно предлагаете? Не сжигать, озеро надежды налить, и ждать,когда опять возбухнёт цена ..

Имя: Гость
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