Российские зеки сняли мультфильм про Колобка-наркомана и посадили его на 20 лет

25.04.2020 | 14:28

Заключенные лечебно-исправительного учреждения №3 Курганской области сняли мультфильм про Колобка-наркомана. Об этом сообщает пресс-служба областного УФСИН.

Премьера сказки «Как Колобок попал в тюрьму» состоялась на кабельном телевидении спецучреждения. Пластилиновый мультфильм рассказывает о последствиях вредных привычек. По сюжету, Колобок, расстроенный ссорой с близкими, не смог противостоять уговорам «друзей» и впервые попробовал запретное вещество, а затем «покатился по наклонной» — за преступление его посадили на 20 лет.

Заключенные слепили персонажей из пластилина и отсняли по кадрам все сцены. Мультфильм создавался зеками на занятиях арт-терапией в рамках программы по работе с алко- и наркозависимыми осужденными.