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Признанная умершей в период пандемии коронавируса женщина очнулась спустя месяц

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Пожилая жительница Эквадора очнулась спустя месяц после того, как врачи признали ее умершей. Об этом пишет местная газета El Comercio.

74-летняя Альба Марури Гранда почувствовала недомогание 27 марта. У нее поднялась температура до 42 градусов и начались проблемы с дыханием. Женщину доставили в больницу города Гуаякиль, где она впала в кому. Вечером того же дня врачи признали пациентку умершей и сообщили о ее кончине родственникам.

На самом деле медики перепутали имена пациентов и выдали семье тело другого человека в то время, как женщина оставалась без сознания в больнице. Родственники Гранды почти месяц провели с прахом неизвестного, ожидая снятия чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса для возможности погребения останков.

24 апреля пенсионерка пришла в себя, сообщила медработнице свое имя и номер телефона для связи с сестрой. В настоящее время женщина ожидает выписки из больницы.

Врачи принесли извинения семье Гранды, признав ошибку. «Мы понимаем, через что они прошли, в то время царил хаос с таким количеством мертвых и зараженных», — рассказала ее племянница Лаура Морла.

Родственники Гранды намерены обратиться с иском к больнице для возмещения расходов на похоронные услуги кремацию. Они рассчитывают получить около двух тысяч долларов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

СМИ нужно судить и лишать лицензии за такие новости. Видимо доплачивать правительство за нагнетание и облванивание населения. За каждое слово будете отвечать перед Богом.

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