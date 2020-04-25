Признанная умершей в период пандемии коронавируса женщина очнулась спустя месяц

25.04.2020 | 09:53

Пожилая жительница Эквадора очнулась спустя месяц после того, как врачи признали ее умершей. Об этом пишет местная газета El Comercio.

74-летняя Альба Марури Гранда почувствовала недомогание 27 марта. У нее поднялась температура до 42 градусов и начались проблемы с дыханием. Женщину доставили в больницу города Гуаякиль, где она впала в кому. Вечером того же дня врачи признали пациентку умершей и сообщили о ее кончине родственникам.

На самом деле медики перепутали имена пациентов и выдали семье тело другого человека в то время, как женщина оставалась без сознания в больнице. Родственники Гранды почти месяц провели с прахом неизвестного, ожидая снятия чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса для возможности погребения останков.

24 апреля пенсионерка пришла в себя, сообщила медработнице свое имя и номер телефона для связи с сестрой. В настоящее время женщина ожидает выписки из больницы.

Врачи принесли извинения семье Гранды, признав ошибку. «Мы понимаем, через что они прошли, в то время царил хаос с таким количеством мертвых и зараженных», — рассказала ее племянница Лаура Морла.

Родственники Гранды намерены обратиться с иском к больнице для возмещения расходов на похоронные услуги кремацию. Они рассчитывают получить около двух тысяч долларов.