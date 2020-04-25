В стране и мире

Опубликованы данные о заразившихся коронавирусом на утро 25 апреля

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Число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 790 986. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

Таким образом, прирост числа заболевших за сутки составил более 82 тысяч человек. С начала пандемии умерли 195 920 пациентов, еще 781 382 выздоровели.

В списке наиболее пострадавших от коронавируса стран остаются США (890,5 тысячи), Испания (219,8 тысячи), Италия (193 тысячи), Франция (159,5 тысячи) и Германия (154,5 тысячи).

В России с начала эпидемии коронавирусом заразились 68 622 человека. Из них уже вылечились 5 568, 615 заболевших умерли.

Накануне, 24 апреля, сообщалось, что критерии госпитализации россиян с коронавирусом предложили пересмотреть для облегчения нагрузки на систему здравоохранения. В частности, предлагается госпитализировать не по формальным признакам, таким как температура 38 градусов, а по дыхательной недостаточности.

Также стало известно об исследовании итальянских ученых, которое показало, что уровень смертности пациентов с коронавирусом в провинции Ломбардия составил 1,29 процента, а среди людей старше 60 лет этот показатель достиг 4,25 процента. Ученые пояснили, что это ниже, чем в официальной статистике.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Хватит кошмарить народ. Кому нужны эти данные.

Снимайте карантин. Люди уже вздрагивают от каждого чиха.

Гость||

Зашёл только что на сайт института Хопкинса, там другие данные по миру, по России совпадают.

Гость||

Зашёл только что на сайт института Хопкинса, там другие данные по миру, по России совпадают.

И не будут совпадать. На сайте института Хопкинса данные обновляются каждую секунду в режиме реального времени, и цифры, приведенные в этой статье тоже были актуальны на какой-то час сегодняшнего дня.

А по состоянию на 10.48 утра: количество заболевших в мире - 2809979, умерших - 197162.

Гость||

Кремль звонил, критерии пересмотрят травмотологию в корону 19 включат.

Имя: Гость
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