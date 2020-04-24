В стране и мире

ЦБ снизил ключевую ставку

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Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта — до 5,5 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Решение ЦБ объясняет кардинально изменившейся с прошлого заседания, состоявшегося в марте, ситуацией. «Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что падение спроса привело к сильному снижению инфляции, что нивелирует даже те факторы, которые должны способствовать росту инфляции — такие, как падение цены на нефть и последовавшее за ней ослабление рубля. Ситуация на глобальных финансовых рынках при этом стабилизировалась, констатирует регулятор.

Также ЦБ ухудшил прогноз относительно перспектив российской экономики по итогам 2020 года. По оценке регулятора, ВВП может сократиться на 4-6 процентов. В последующие годы прогнозируется восстановительный рост: на 2,8-4,8 процента в 2021 году и на 1,5-3,5 в 2022-м.

В феврале 2020 года ЦБ уже снижал ключевую ставку — с 6,25 до шести процентов. В течение прошлого года ставка была снижена пять раз.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

В очко её себе засунет пусть эту ставку

Гость||

Гость писал(a):

В очко её себе засунет пусть эту ставку
Да в общем-то да уже...

Гость||

Дожить бы до того времени....... ) 05когда они с голоду начнут свои никому не нужные "фантики" жрать.......

Гость||

Радуйтесь... Кредиты подешевют...

Гость||

Ставка сделана. Партия, господа! И с ударом гонга ваше очко уходит в зрительный зал.

Гость||

Снизил, от этого для Буртасии легче станет?

Имя: Гость
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