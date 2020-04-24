24.04.2020 | 09:44

Россиянам объяснили невозможность раздачи денег просто так. Эксперты рассказали РИА Новости, почему в России пока не время для раздачи «вертолетных денег».

Российские власти не станут раздавать россиянам деньги на фоне эпидемии коронавируса, поскольку прямые выплаты могут привести к инфляционному шоку в стране.

Управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах рассказал, что «вертолетные деньги» являются крайним средством по спасению экономики, когда уже ключевая ставка находится около нуля, но бизнес и банки не хотят раздавать деньги.

В России нет такой необходимости, считает заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. «В мировой практике реально "вертолетные деньги" рассматривают как способ побороть дефляцию и ее неприятные эффекты, что не совсем актуально для России на современном этапе», - объяснил он.

Он добавил, что в чистом виде такая практика нигде не применяется. Так, в США для получения прямой выплаты нужно иметь годовой доход ниже 75 тысяч долларов.

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович считает, что ЦБ не предпримет такие шаги, пока полностью не израсходованы стандартные меры смягчения монетарной политики и поддержки экономики. «Вертолетные деньги» могут выплатить после того, как ставки снижены де-факто в около нулевую зону, регулятор реализует программы «количественного смягчения», в том числе покупает долги.

Глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий назвал призывы к выплатам абсолютно всем гражданам популистскими. «Это крайняя мера денежно-кредитной политики, когда другие меры оказываются недостаточно эффективными. Бездумное разбрасывание "вертолетных денег" будет несправедливо - помощь получат и те, кто в ней не нуждается. Следует также учитывать и инфляционный шок в результате такого вливания денег в экономику», - объяснил аналитик.

Он добавил, что целесообразна адресная поддержка наиболее пострадавших слоев населения. Например, тех, кто уже заболел коронавирусом и членов их семей, лишившихся работы из-за эпидемии. Также поддерживать нужно граждан, у которых существенно упали доходы, считает Осадчий.

Ранее председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые вертолетные деньги - концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.