Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны

24.04.2020 | 12:22

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Документ опубликован в пятницу, 24 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

В пояснительной записке отмечается, что победа Советского Союза над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны.

15 апреля Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) обратился в Совет Федерации с просьбой отклонить данную инициативу, напомнив о гибели в этот день 333 человек в ходе теракта в Беслане. Спикер верхней палаты парламента в свою очередь призвала эту тему не «политизировать и драматизировать». Днем ранее документ был принят Госдумой сразу в трех чтениях.