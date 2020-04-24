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Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны

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Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Документ опубликован в пятницу, 24 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

В пояснительной записке отмечается, что победа Советского Союза над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны.

15 апреля Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) обратился в Совет Федерации с просьбой отклонить данную инициативу, напомнив о гибели в этот день 333 человек в ходе теракта в Беслане. Спикер верхней палаты парламента в свою очередь призвала эту тему не «политизировать и драматизировать». Днем ранее документ был принят Госдумой сразу в трех чтениях.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Ну да....... ) а завтра этот дурак мавзолей прикажет перенести - в Кърым например...... к нескрываемой радости тамошинх комуняжек.......

Гость||

Заголовок супер! Эх.

Гость||

А потом мой день рождения перенесут на 10 лет вперед, чтобы еще раз не увеличивать пенсионный возраст....

Гость||

Дебилизм в квадрате

Гость||

Ну и..... ) кто нибудь еще сомневается в прекрасном самочувствии предводителя.......

Гость||

Гость писал(a):

Ну да....... ) а завтра этот дурак мавзолей прикажет перенести - в Кърым например...... к нескрываемой радости тамошинх комуняжек.......
Скорее, не в кырым, а Киев доставят. На лафете в колонне из двухсот танков Т-90. И тут внезапно вспомнят всё и Вена, и Альпы, и Дунай...

Гость||

и Тунисия, и Мозамбик...... ) и Ангола с Руандой - как там доктор Албан пел......

Гость||

И пингвинарий - на малой Арнаутской..

Гость||

Гость писал(a):

И пингвинарий - на малой Арнаутской..
На Богатяновской открылася пивная?

Гость||

Я календарь переверну - и снова третье сентября.

На фото Путина взгляну - и снова третье сентября.

Гость||

а кто победил то

Гость||

провели бы парад без гостей и все.

Гость||

Гость писал(a):

а кто победил то
Америка, Англия, Франция

Гость||

Гость писал(a):

Ну и..... ) кто нибудь еще сомневается в прекрасном самочувствии предводителя.......
Он больной на всю голову.

Гость||

Парад без зрителей - это как скачки без коней....... ) и каково на все это смотреть.......

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Имя: Гость
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