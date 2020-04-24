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Генерал МВД подал в отставку после скандала с планом поимки нарушителей изоляции

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Начальник управления МВД по Новосибирской области генерал Юрий Стерликов подал в отставку после скандала с аудиозаписями, на которых от участковых требуют выполнять план по нарушителям самоизоляции. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Решение полицейского уволиться со службы не связано с проводящейся служебной проверкой по факту аудиозаписей, заявил начальник пресс-службы регионального управления МВД Сергей Щекотин. По его словам, Стерликов 24 апреля написал рапорт с просьбой освободить его от занимаемой должности.

Проект «Омбудсмен полиции» ранее опубликовал голосовые сообщения, на которых якобы начальник службы участковых Елена Устинова требовала от подчиненных по десять протоколов за нарушения самоизоляции. После этого была начата служебная проверка.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Да не удивительно, палочную систему никто не отменял, сказали 10 значит 10. Скажут 20 будет 20.

Гость||

что не мусар то ивреи

Гость||

Начальники ГУ из-за дури МОБовцев в отставку не подают! Что-то здесь не чисто.

Гость||

Начинал работать оперативником в Пензе!

Гость||

Самый богатый мусор в России был

Гость||

24.04.2020 13:53|

Да не удивительно, палочную систему никто не отменял, сказали 10 значит 10. Скажут 20 будет 20.

Только они не учитывают цифровые технологии, записать разговор, снять на видео младенец сейчас может. В Полиции становится не выгодно работать. Разоблачат мгновенно, героем ютуба стать, да не вопрос.

Гость||

это в нашей истории уже было. план по обнаружению и уничтожению врагов народа, потом за дело взялись рассрельные тройки.....

все по спирали....

Гость||

Палочная система везде в полиции. Называется по разному но суть одна.если из -за этого увольнять - надо увольнять всю полицию.

Имя: Гость
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