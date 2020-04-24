Генерал МВД подал в отставку после скандала с планом поимки нарушителей изоляции

24.04.2020 | 13:45

Начальник управления МВД по Новосибирской области генерал Юрий Стерликов подал в отставку после скандала с аудиозаписями, на которых от участковых требуют выполнять план по нарушителям самоизоляции. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Решение полицейского уволиться со службы не связано с проводящейся служебной проверкой по факту аудиозаписей, заявил начальник пресс-службы регионального управления МВД Сергей Щекотин. По его словам, Стерликов 24 апреля написал рапорт с просьбой освободить его от занимаемой должности.

Проект «Омбудсмен полиции» ранее опубликовал голосовые сообщения, на которых якобы начальник службы участковых Елена Устинова требовала от подчиненных по десять протоколов за нарушения самоизоляции. После этого была начата служебная проверка.