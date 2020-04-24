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Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тысяч

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Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тысяч: всего умерли 190 549 человек. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

По информации на 4:07 24 апреля, в мире заражены 2 704 676 человек. Вылечились более 738 тысяч.

Антилидерами по количеству заражнных остаются США, Испания, Италия, Франция, Германия, а также Великобритания и Турция. Во всех странах выявлено более 100 тысяч инфицированных, в Испании более 213 тысяч, в Соединенных Штатах 867,4 тысячи.

От коронавируса умерло 0,002 процента населения Земли. По этому показателю нынешняя вспышка не входит даже в двадцатку самых смертоносных эпидемий в истории человечества.

14 апреля Всемирная организация здравоохранения сочла коронавирус в десять раз опаснее свиного гриппа. Глава организации Тедрос Аданом Гебреисус пояснил, что в людных местах коронавирус может распространяться намного легче, и напомнил о мерах борьбы с инфекцией: раннее выявление, тестирование, изоляция, уход и отслеживание контактов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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