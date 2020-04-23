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В российской клинике начали применять новый способ лечения COVID-19

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Новый способ лечения COVID-19 начали применять в российской клинике - Московском городском научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 23 апреля.

Речь идет об использовании гелия, который нормализует газовый состав крови и восстанавливает кислотно-щелочное равновесие.

Как рассказали агентству в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, гелий может предотвращать кислородное голодание, то есть служить профилактикой осложнений, связанных с коронавирусом.

Ранее академик РАН Александр Чучалин рассказал, что в России начали применять в борьбе с коронавирусом термогелиокс - технологию разогревания смеси гелия и кислорода. Он пояснил, что эта технология используется в случае тяжелого течения болезни, когда в кровь уже не поступает кислород.

По последним данным, число зараженных в России приблизилось к 60 тысячам. Всего с начала эпидемии в стране умерли 513 пациентов с коронавирусом.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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