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В России снизились темпы заражения коронавирусом

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Темпы заражения коронавирусом в России снижаются второй день подряд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные оперативным штабом в Telegram-канале.

23 апреля число новых фактов инфицирования по всей стране составило 4774, 22 апреля - 5236, до этого - 5642. Таким образом, новых зараженных становится меньше на несколько сотен каждый день.

Снижение наблюдается в первую очередь в Москве, где вторые сутки подряд примерно на 500 человек ежедневно сокращаются количество выявленных случаев. В Подмосковье скорость распространения инфекции не изменилась. Последние четыре дня происходили колебания, при этом это не сказалось на средних показателях прироста.

Всего в России насчитывается почти 63 тысячи граждан с COVID-19. Скончалось 555 человек, поправилось 4891.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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