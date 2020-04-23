В России снизились темпы заражения коронавирусом

23.04.2020 | 11:31

Темпы заражения коронавирусом в России снижаются второй день подряд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные оперативным штабом в Telegram-канале.

23 апреля число новых фактов инфицирования по всей стране составило 4774, 22 апреля - 5236, до этого - 5642. Таким образом, новых зараженных становится меньше на несколько сотен каждый день.

Снижение наблюдается в первую очередь в Москве, где вторые сутки подряд примерно на 500 человек ежедневно сокращаются количество выявленных случаев. В Подмосковье скорость распространения инфекции не изменилась. Последние четыре дня происходили колебания, при этом это не сказалось на средних показателях прироста.

Всего в России насчитывается почти 63 тысячи граждан с COVID-19. Скончалось 555 человек, поправилось 4891.