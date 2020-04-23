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Россиянам назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом

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Основным способом передачи коронавируса является воздух, а также различные предметы, на которых остаются частички вируса. Наиболее вероятный путь заражения назвал заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава Александр Бутенко, сообщает телеканал «Москва 24».

«Доказано, что воздух - основной способ передачи. Есть и другие способы - через предметы, например», - сказал Бутенко, комментируя заявление немецких вирусологов о невозможности передачи короновируса воздушно-капельным путем или через прикосновение. Ученые из института Хайнсберга пришли к выводу, что единственный способ заразиться — «вдохнуть капли».

«Не знаю, откуда они это взяли», - заключил Бутенко.

Ранее россиян предупредили, что ношение медицинских масок здоровыми людьми в целях защиты от коронавируса бесполезно, в отличие от респираторов. Об этом заявил исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов. «Возбудитель передается воздушно-капельным путем, и доказано, что наибольшее опасное значение имеют мельчайшие капли, которые, как оказалось, проникают сквозь те маски, которые мы используем», - пояснил Лиознов.

За последние сутки в России выявили более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения составляет почти 60 тысяч. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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