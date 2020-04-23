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Россиян захотели штрафовать за старые брошенные машины и сосульки на доме

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В России могут появиться штрафы за порчу внешнего вида дворов, вопрос о включении соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) прорабатывает Минюст. Об этом ТАСС рассказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Речь идет, например, о брошенных старых автомобилях, мойку машины в неположенном месте, парковку на газоне, спортивной или детской площадке. За такое правонарушение гражданина захотели штрафовать на сумму до 5 тысяч рублей, юридическое лицо - до 35 тысяч.

Еще одно предложение - наказывать за некачественную уборку снега и сосулек с крыш и пандусов. Штраф для обычного россиянина составит до 5 тысяч рублей, для индивидуального предпринимателя - до 20 тысяч, для юридического лица - до 70 тысяч. Санкции могут применить и в случае подтопления улиц и тротуаров из-за дождя или таяния снега, что привело к сложностям в передвижении машин и пешеходов. За это гражданин заплатит до 2,5 тысяч, бизнесмен - до 5, юрлицо - до 20. Почти аналогичные штрафы возможно появятся за порчу и уничтожение зеленых насаждений, самовольную вырубку деревьев.

Предлагается также ввести наказание за несоблюдение правил земляных работ, складирования и хранения строительных материалов и конструкций, за самовольную установку металлических гаражей, рекламных конструкций и других сооружений.

Рукавишникова отметила, что сейчас вопросы благоустройства находятся исключительно в ведении муниципалитетов и каждый регион сам решает, как реагировать на их нарушение, но на практике это не всегда реализуется.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

1. За мойку машины и так штраф есть

2. Рухлядь, месяцами простаивающую во дворах - под пресс!

3. Ввести в ПДД знак, обозначающий газон, ибо юридически выверенного толкования понятия "газон" нигде нет, только отдельные половинчатые определения

Гость||

У фашистов меньше запретов было, чем у ворья

Гость||

Других способов набивания казны (карманов)в РФ не знают.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Речь идет, например, о брошенных старых автомобилях
Частенько владельцев такого ржавья уже и в живых-то нет. Обрыбятся штрафы взыскивать с покойников.

Гость||

Гость писал(a):

Других способов набивания казны (карманов)в РФ не знают.
Россияне - это новая нефть ©

Гость||

Старые брошенные сосульки-это круто)

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Речь идет, например, о брошенных старых автомобилях
Частенько владельцев такого ржавья уже и в живых-то нет. Обрыбятся штрафы взыскивать с покойников.
Потому и не увозят такие машины, денежное место до скончания веков на штрафстоянке занимать

Гость||

Гость писал(a):

Старые брошенные сосульки-это круто)
Есть тут одна. Прикроватная мотовиловская трольчиха. Типаж, я вам скажу!

Гость||

государство надо содержать

Имя: Гость
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