Кремль высказался о сроках снятия ограничений из-за коронавируса

23.04.2020 | 16:43

Конкретных сроков снятия ограничений по коронавирусу в России пока нет, ситуация остается достаточно напряженной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив преждевременность разговоров о дате отмены ограничительных мер. Его цитирует ТАСС в четверг, 23 апреля.

Накануне Минздрав России назвал преждевременными разговоры о выходе страны на плато по распространению коронавируса. При этом в ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под контролем, взрывного роста числа новых случаев коронавируса не наблюдается.

21 апреля заслуженный врач РФ Александр Карабиненко заявил, что эпидемия коронавируса в стране может продлиться до конца лета. Аналогичный прогноз ранее дал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.

По данным на 23 апреля, новым коронавирусом в стране заразились 4774 человек, что на несколько сотен меньше, чем в предыдущие два дня. Общее число инфицированных в 85 регионах превышает 60 тысяч. Больше всего зараженных насчитывается в Москве и Московской области, далее следует Санкт-Петербург. С начала эпидемии умерли 555 пациентов с коронавирусом.