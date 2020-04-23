В стране и мире

Кремль высказался о сроках снятия ограничений из-за коронавируса

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Конкретных сроков снятия ограничений по коронавирусу в России пока нет, ситуация остается достаточно напряженной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив преждевременность разговоров о дате отмены ограничительных мер. Его цитирует ТАСС в четверг, 23 апреля.

Накануне Минздрав России назвал преждевременными разговоры о выходе страны на плато по распространению коронавируса. При этом в ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под контролем, взрывного роста числа новых случаев коронавируса не наблюдается.

21 апреля заслуженный врач РФ Александр Карабиненко заявил, что эпидемия коронавируса в стране может продлиться до конца лета. Аналогичный прогноз ранее дал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.

По данным на 23 апреля, новым коронавирусом в стране заразились 4774 человек, что на несколько сотен меньше, чем в предыдущие два дня. Общее число инфицированных в 85 регионах превышает 60 тысяч. Больше всего зараженных насчитывается в Москве и Московской области, далее следует Санкт-Петербург. С начала эпидемии умерли 555 пациентов с коронавирусом.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Шведская принцесса София объявила, что сокращает свои королевские обязанности, чтобы она могла работать добровольцем в местной больнице. Она уже прошла интенсивное обучение, чтобы подготовиться к этому. Она будет дезинфицировать, убирать и работать на кухне.

Гость||

С Карабиненко,Альштейн понятно. Всё Кремль знает.

Гость||

Официальное новостное агентство КНДР сообщило, что глава государства Ким Чен Ын находится "в глубокой медитации"

Гость||

Гость писал(a):

Официальное новостное агентство КНДР сообщило, что глава государства Ким Чен Ын находится "в глубокой медитации"
Пора и нашему задуматься.

Гость||

Ну значит нехрен сидеть дома. Пошли все на работу, за одно и поиграем в русскую рулетку!

Гость||

Уезжать бы надо.Из этой страны.Вирус вылечат.А ограничения оставят.И скажут что так всегда было.

Гость||

Путин пешка,он ничего не решает,а всем заведует госдума.

Кто больше бабла подкинет к тому и ништяки попрут.

Гость||

Они на самом деле смотрят на терпение. Владикавказ загорелся. Думают типа силовиков купили, силовики сами в шоке что на них цифровые коды вешают.

Гость||

Такой бред пишут, вы из за бугра что-ли? Сколько вам платят?

Гость||

Тролли, валите, валите

Гость||

На фото идёт чипирование?

Гость||

Гость писал(a):

Тролли, валите, валите
Подставляй хлебало, навалим.

Гость||

А вы спрашиваете, почему Путин не вводит полноценного карантина, ЧС, ЧП и т.п. Да он не хочет брать на себя ответственность ни за какие решения. Даже за пропуска. Каникулы – пожалуйста. А кто их отплатит, как голодных людей удержать в самоизоляции, как не дать бизнесу загнуться – не его головная боль. Президент вас ко всему хорошему призвал, а дальше – сами кувыркайтесь.

«Кири-ку-ку. Царствуй, лежа на боку!»

Имя: Гость
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