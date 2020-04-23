В стране и мире

Кремль назвал сроки пика заражения коронавирусом в России

Печать

Российские власти считают, что пик заражения коронавирусом в стране наступит в середине мая, заявил в интервью американскому телеканалу CNBC официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сейчас ежедневный рост цифр [по заражению], к сожалению, довольно значительный, но это не тот рост, который поставил бы под угрозу систему здравоохранения [России]», - отметил пресс-секретарь президента.

После прохождения пика, по словам Пескова, власти России будут ожидать постепенного снижения показателей по заражению.

Представитель Кремля также назвал пандемию коронавируса беспрецедентным событием, которое является вызовом для любой страны и любой нации. «Речь идет не только о Путине или о России», - подчеркнул Песков, пояснив, что для российского президента это также является вызовом, поскольку Москва понимает, что пандемия повлечет за собой гигантский экономический кризис.

По данным на 22 апреля, в России зарегистрировано почти 58 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 500 инфицированных умерли. Во всем мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, почти 180 тысяч заболевших скончались.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

На дорогах в дтп гибнет больше народу и как то это молчат

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте