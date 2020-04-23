Кремль назвал сроки пика заражения коронавирусом в России

23.04.2020 | 09:51

Российские власти считают, что пик заражения коронавирусом в стране наступит в середине мая, заявил в интервью американскому телеканалу CNBC официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сейчас ежедневный рост цифр [по заражению], к сожалению, довольно значительный, но это не тот рост, который поставил бы под угрозу систему здравоохранения [России]», - отметил пресс-секретарь президента.

После прохождения пика, по словам Пескова, власти России будут ожидать постепенного снижения показателей по заражению.

Представитель Кремля также назвал пандемию коронавируса беспрецедентным событием, которое является вызовом для любой страны и любой нации. «Речь идет не только о Путине или о России», - подчеркнул Песков, пояснив, что для российского президента это также является вызовом, поскольку Москва понимает, что пандемия повлечет за собой гигантский экономический кризис.

По данным на 22 апреля, в России зарегистрировано почти 58 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 500 инфицированных умерли. Во всем мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, почти 180 тысяч заболевших скончались.