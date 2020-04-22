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В Казахстане врач назвала изгоями зараженных коронавирусом

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В Казахстане врач, работающая с зараженными коронавирусом в Караганде, заявила, что некоторые пациенты стали изгоями после поставленного им диагноза. Об этом сообщает Nur.kz.

Как отметила Карлыгаш Шариязданова, инфицированные испытывают давление со стороны общества. От одной из пациенток отвернулись родственники, которых она попросила о помощи. Врач рассказала о семье, в которой коронавирусом заразилась мать и старший ребенок, отец и полугодовалый младший ребенок оказались на карантине. Родители попросили родственников купить детское питание, но никто не согласился помочь.

«Я не понимаю, почему люди стали изгоями. Это заболевание не определяет ни социальный статус, ни ум, ни достаток», - заявила врач. Она назвала коронавирус очень заразной воздушно-капельной инфекцией, которой могут переболеть все.

По последним данным, в Казахстане зарегистрировано 2047 случаев заражения, 19 пациентов скончались.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

А в Северной Корее расстреляли бы. А у нас в этих безответственных людишек ещё деньги выкачивают!

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