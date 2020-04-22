В Госдуме высказались против заочного голосования по поправкам к Конституции

22.04.2020 | 13:48

Проводить голосование по поправкам к Конституции России из-за коронавируса в заочном формате нельзя, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его цитирует РИА Новости в среду, 22 апреля.

По его словам, это может спровоцировать сомнения относительно достоверности результатов. «Нужно все-таки, чтобы было доверие не только к тексту поправок, но и к процедуре голосования», — пояснил депутат.

Крашенинников призвал дождаться улучшения ситуации с коронавирусом, а уже потом готовиться к мероприятию.

Голосование по предложенным президентом Владимиром Путиным поправкам было запланировано на 22 апреля, однако из-за распространения коронавируса нового типа было отложено на неопределенный срок. Глава государства подчеркнул, что граждане смогут проголосовать, когда угроза их жизни и здоровью снизится.

Среди предложенных 400 поправок — приоритет российского законодательства над международным, право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.