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В Госдуме высказались против заочного голосования по поправкам к Конституции

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Проводить голосование по поправкам к Конституции России из-за коронавируса в заочном формате нельзя, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его цитирует РИА Новости в среду, 22 апреля.

По его словам, это может спровоцировать сомнения относительно достоверности результатов. «Нужно все-таки, чтобы было доверие не только к тексту поправок, но и к процедуре голосования», — пояснил депутат.

Крашенинников призвал дождаться улучшения ситуации с коронавирусом, а уже потом готовиться к мероприятию.

Голосование по предложенным президентом Владимиром Путиным поправкам было запланировано на 22 апреля, однако из-за распространения коронавируса нового типа было отложено на неопределенный срок. Глава государства подчеркнул, что граждане смогут проголосовать, когда угроза их жизни и здоровью снизится.

Среди предложенных 400 поправок — приоритет российского законодательства над международным, право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

пускай за конституцию обнулённого печенеги и половцы голосуют

Гость||

Москва. 22 апреля. ........ - В правительстве подготовили законопроект, который предусматривает право полицейских вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, рассказал источник "Интерфакса" в аппарате Госдумы. Текст документа есть в распоряжении агентства.

Поправки, расширяющие права полиции, были одобрены правительством на этой неделе. В Думу их еще не внесли.

Ограждение митингов

Авторы законопроекта предложили дать полиции право "обозначать доступными средствами, в том числе визуальными", место проведения массовых мероприятий и "осуществлять временное ограждение указанных мест и объектов".Вскрытие автомобилей

Закон "О полиции" предлагается дополнить отдельной статьей о вскрытии транспортного средства. Предполагается, что полицейские получат право вскрывать машины для спасения жизни граждан, для предотвращения преступления, а также "для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях".

Если машину вскроют в отсутствие владельца, его следует проинформировать об этом в течение 24 часов с момента вскрытия.

"Сотрудник полиции не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства", если он действовал на законных основаниях, говорится в поправках.***

Гость||

Вот они и проголосуют

Гость||

***Оцепление жилых домов

В законопроекте прописано право полиции оцеплять или блокировать территории, жилые дома, строения и другие объекты. В границах оцепления полицейские получают право проводить "личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ", а также осматривать транспортные средства.

Если гражданин откажется от осмотра или не покажет полицейскому свой автомобиль и грузы, полиция будет вправе не пропускать его через оцепление, как внутрь, так и наружу.

Действующее законодательство наделяет полицию правом блокировать участки местности.

Применение оружия при задержании

Законопроект предусматривает право полицейского "с обнаженным огнестрельным оружием" применить его при задержании, если преследуемое лицо попытается не только прикоснуться к оружию, но и "совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции".

Иммунитет

Статью 30 действующего закона о полиции в правительстве предложили дополнить положением о том, "сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции".

Гость||

Вот. А говорите печенеги

Гость||

Как поганому ворью то всё не терпится то это беззаконие протащить ...

Имя: Гость
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