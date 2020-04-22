В Чернобыльской зоне начали тлеть торфяники

22.04.2020 | 11:58

В Чернобыльской зоне отчуждения начали тлеть торфяники, однако открытого огня не зафиксировано. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

По данным на утро среды, спасатели тушат пожары в Чернобыльской зоне на территории четырех лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию трех ячеек тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в ячейках, уже пройденных огнем.

Сухая погода усложняет процесс тушения. Пожарные ежедневно десятки раз выезжают на тушение травы и очагов тления торфа. Угрозы объекту «Укрытие» и хранилищу радиационных отходов нет.

Ранее в сети появилось видео с последствиями пожара в Чернобыльской зоне, снятое с беспилотника. Спасатели борются с возгораниями третью неделю. Власти начали «антидиверсионную операцию» в зоне ликвидации лесных пожаров у Чернобыльской АЭС.