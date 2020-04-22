В стране и мире

Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России

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Платформу выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе России. Об этом сообщается на сайте Минкомсвязи.

Там пояснили, что платформа предусматривает для работодателей, действующих в условиях введенных ограничений, возможность подачи через портал госуслуг списков сотрудников для получения цифровых пропусков.

После проверки и одобрения заявки работодателя со стороны региона формируются постоянные пропуска в виде QR-кода. Их направят в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на электронную почту.

Россияне, имеющие личный кабинет на портале госуслуг, могут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус». В нем можно выбрать причину выхода, указать место назначения, привязать транспортное средство и получить цифровой пропуск. Он будет действовать в определенное время и действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

В первую очередь к платформе присоединятся Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Со следующей недели планируется начать внедрение решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

Ранее 22 апреля мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы России. По его мнению, это поможет контролировать перемещение людей между регионами и позволит не приостанавливать его.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — Lenta.ru
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Гость||

Этого еще не хватало.

Гость||

Надо у нас вводить а то гуляют все.

Гость||

Лучше штрих-код на загривке, как у Хитмэна!

Гость||

1991 перспективны нодокомбайнер развалил страну

1993 показали "американскую мечту"

1998 перехимичили эффективные менеджерасы гко

2008 оправдяваются мировым кризисом

2015 оправдывыются санкциями

2020 пандемия

"....я верю в честность депутатов, и неподкупность постовых, заботу банков о клиентах, в русалок верю в домовых...."

Гость||

Я надеюсь наша деревня не будет участвовать в этот опыте на стало баранов послушный?

Гость||

добро пожаловать в дивный новый мир

Гость||

Чипировать в роддоме каждого.

Гость||

Только Собянин предложил ввести во всех регионах - и вот, получите. Это очень плохой знак для страны. И, похоже, вирус тут только повод.

Хотя сам я за осторожность в сложившейся ситуаций, но в принимаемых решениях нет никакой логики. Точнее логика есть, наверняка, но она есть следствие каких-то других целей, которые не озвучиваются.

Гость||

и забор не поможет от голодных рабов

Гость||

Гулаг без вышек и проволоки, очень современный и гуманный.

Гость||

Наша деревня (Пенза, как я понял, имеется ввиду) слишком близко к Москве. Поэтому велика вероятность, что в списке Четырнадцати пока неизвестных будем и мы.

Гость||

Так режим самоизоляции объявлен до 30 апреля. И зачем тогда пропуска вводить?

Гость||

Теперь каждый дебил может меня остановить и проверить туда ли я иду, куда мне положено.

Гость||

Гость писал(a):

Так режим самоизоляции объявлен до 30 апреля. И зачем тогда пропуска вводить?
продлят... навсегда.

Гость||

Гость писал(a):

Так режим самоизоляции объявлен до 30 апреля. И зачем тогда пропуска вводить?
Сидеть будем до середины июня. не меньше. возможно, часть работающих выйдет раньше, а остальным (пенсионерам, удаленщикам, безработным, детям и т.п)набираться терпения.

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Имя: Гость
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