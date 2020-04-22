В стране и мире

Россиянам посоветовали во время изоляции не бриться налысо вслед за Кадыровым

Печать

Российский стилист и эксперт моды Влад Лисовец посоветовал россиянам не бриться налысо вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом он сообщил в эфире «Национальной службы новостей».

По словам специалиста, во время изоляции лучше не экспериментировать с внешностью и не стричься самостоятельно, а тем более налысо. Вместо этого он порекомендовал россиянам собирать волосы в хвост, носить ободки, а также делать чалму или повязки из косынок.

Лисовец считает правильным сделать задуманную стрижку после окончания карантина у своего парикмахера. «Прежде чем что-то отрезать у себя, нужно хорошенько подумать, как дальше вы будете с этим жить и принесет ли это вам хорошее настроение, которого вы ждете», — подчеркнул он.

21 апреля появилось видео, на котором запечатлен постриженный наголо Рамзан Кадыров. Он посоветовал мужской части населения побрить голову, «как делали это предки». Таким образом руководитель республики ответил на вопрос жителя Чечни о возможности открытия салонов красоты, работа которых была ограничена из-за пандемии.

В марте Влад Лисовец призвал россиянок оставаться красивыми во время самоизоляции. По его мнению, работа из дома и длительные выходные — это не повод отказываться от заботы о своей внешности. Стилист отмечает, что необходимо содержать волосы в чистоте, красиво одеваться и не превращаться в «немытое существо».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

даже и не собирались стричься

Гость||

пидорка стилиста еще бы тут не слушали

Гость||

А я вареник свой всегда брею. Голенький.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте