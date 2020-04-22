Предсказано будущее туристических поездок россиян

22.04.2020 | 14:40

Российские эксперты предсказали будущее туристических поездок после пандемии коронавируса. Своими мнениями они поделились во время онлайн-выставки «Знай наше! Лето-2020», организованной Profi.Travel при участии Ростуризма, передает газета «Санкт-Петербургские ведомости».

Большинство участников выставки оказались уверены, что летний туристический сезон внутри страны все же откроется, а выездной пока остается под вопросом. Начальник управления государственных туристских проектов и безопасности Ростуризма Елена Лысенкова призвала регионы начать готовиться к «росту внутреннего туризма».

Заместитель гендиректора Агентства стратегических исследований Ольга Захарова также рассказала о возможных изменениях в туристических предпочтениях россиян. По ее мнению, после долгой самоизоляции люди начнут выбирать короткие, бюджетные и максимально безопасные путешествия.

«Приоритет получат поездки на один-два дня в своем или соседних регионах. Люди отправятся отдыхать сразу, как появится возможность», — отметила Захарова.

С ней согласилась директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова, отметившая, что лето станет особенно трудным для туроператоров. Она призвала регионы развивать сотрудничество с соседними территориями и отметила, что повышенным спросом будет пользоваться городской и рекреационный туризм.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев выступил с предложением начать возрождать отрасль с создания максимально дешевых туров, «рассчитанных на массового туриста».

Ранее сообщалось, что более половины россиян захотели провести летние отпуска дома или на дачах. Таковые данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).