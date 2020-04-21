Власти России отреагировали на возможное исчезновение жизненно важных лекарств

Российские власти отреагировали на информацию о том, что в стране могут прекратить производство жизненно важных лекарств. Комментарий на этот счет РИА Новости дали в Минпромторге.
В ведомстве признают, что из-за повышенного спроса цены на медицинское сырье выросли. Министерство указывает, что для того, чтобы обеспечить рентабельность создания препаратов, необходимо принять срочные меры.
Ранее во вторник, 21 апреля, стало известно, что крупные российские фармкомпании страны задумались о прекращении выпуска жизненно важных лекарств, из-за чего препараты могут исчезнуть из аптек. В список могут войти, в частности, жаропонижающее парацетамол, раствор глюкозы, обезболивающее ибупрофен, антигистаминное средство димедрол.
Производители указывают, что создание этих препаратов стало нерентабельным, а также уточняют, что максимально допустимая цена оказывается слишком низкой. Кроме того, ситуация усугубляется падением рубля и распространением COVID-19. Из-за этого увеличился спрос на импортные субстанции и, как следствие, их стоимость.
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В Надтеречный район Чеченской республики, который граничит с Ингушетией, Северной Осетией и Ставропольским краем, ввели федеральные войска. Военные разбили палаточные городки вблизи населенных пунктов и выставили между ними блокпосты.
Скопление «Уралов» и военных палаточных городков вблизи сел Братское, Бено-Юрт и Знаменское местные жители заметили 20 апреля. Источники «.......» в силовых структурах, предположили, что это связано с учениями, хотя никаких приказов не публиковалось.
Как правило, учения проходят на полигонах Надтеречного района вдалеке от населенных пунктов, а о датах, дислокации и задачах учений известно заранее.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров с 5 апреля закрыл регион на въезд и выезд после первой смерти от коронавируса. В выходные жителям запрещено выходить из дома.