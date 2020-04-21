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Власти России отреагировали на возможное исчезновение жизненно важных лекарств

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Российские власти отреагировали на информацию о том, что в стране могут прекратить производство жизненно важных лекарств. Комментарий на этот счет РИА Новости дали в Минпромторге.

В ведомстве признают, что из-за повышенного спроса цены на медицинское сырье выросли. Министерство указывает, что для того, чтобы обеспечить рентабельность создания препаратов, необходимо принять срочные меры.

Ранее во вторник, 21 апреля, стало известно, что крупные российские фармкомпании страны задумались о прекращении выпуска жизненно важных лекарств, из-за чего препараты могут исчезнуть из аптек. В список могут войти, в частности, жаропонижающее парацетамол, раствор глюкозы, обезболивающее ибупрофен, антигистаминное средство димедрол.

Производители указывают, что создание этих препаратов стало нерентабельным, а также уточняют, что максимально допустимая цена оказывается слишком низкой. Кроме того, ситуация усугубляется падением рубля и распространением COVID-19. Из-за этого увеличился спрос на импортные субстанции и, как следствие, их стоимость.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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В Надтеречный район Чеченской республики, который граничит с Ингушетией, Северной Осетией и Ставропольским краем, ввели федеральные войска. Военные разбили палаточные городки вблизи населенных пунктов и выставили между ними блокпосты.

Скопление «Уралов» и военных палаточных городков вблизи сел Братское, Бено-Юрт и Знаменское местные жители заметили 20 апреля. Источники «.......» в силовых структурах, предположили, что это связано с учениями, хотя никаких приказов не публиковалось.

Как правило, учения проходят на полигонах Надтеречного района вдалеке от населенных пунктов, а о датах, дислокации и задачах учений известно заранее.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров с 5 апреля закрыл регион на въезд и выезд после первой смерти от коронавируса. В выходные жителям запрещено выходить из дома.

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Встаем с колен!

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Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский считает, что настал конец «путинского мифа». Он уверен, что на фоне падения уровня жизни из-за введенных ограничительных мер россияне все меньше готовы покорно сносить «сочетание удушающих запретов с демонстративным отказом им в реальной помощи». Люди не видят сильного лидера и делают выводы, подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что призывы назначить гражданам выплаты звучат от многих экономистов, политических и общественных деятелей. Однако государство не желает расставаться со средствами фонда национального благосостояния.

«Видимо, в Кремле воспринимают ФНБ как фонд своего личного благосостояния. И делиться им категорически не желают», — заявил Вишневский.

Депутат раскритиковал слова президента о том, что имеющиеся в стране резервы для помощи гражданам используются «рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации, и прежде всего для помощи людям, тем семьям, которые оказались в сложном положении».

«Подавляющая часть граждан сейчас в сложном положении, но помогать им не собираются. Им предложено выживать, как смогут», — отметил парламентарий.

«Государство запрещает работать и зарабатывать, оставляя без средств к существованию, ограничивает передвижение, устраивает „цифровую тюрьму“ и грозит драконовскими штрафами за прогулку в парке или выход из дома — но цинично и нагло отказывается брать на себя какие-либо обязанности по помощи гражданам», — добавил он.

При этом, по словам Бориса Вишневского, «сильный лидер» спрятал «жесткую руку» в карман, свалив всю ответственность на губернаторов.

«Двадцать лет кремлевские пропагандисты создавали миф о Путине, как „сильном лидере“, способном решительно действовать „жесткой рукой“ в сложных ситуациях, — пишет депутат. — И хотя „соловьиный помет“ ежедневно брызжет на граждан, ничего, кроме отвращения, у большинства он уже не вызывает. Это — конец путинского мифа. Никакая оппозиция не смогла бы его разрушить так качественно, как сам Путин».

Парламентарий уверен, что это шанс на будущее. «Россия без Путина и его самодержавной вертикали, без чекистов-миллиардеров и чиновников с оловянными глазами становится реальностью», — убежден Вишневский.

Напомним, накануне во Владикавказе люди вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции. В акции приняли участие около тысячи человек, 69 протестантов задержаны.

Также по всей стране прокатилась волна виртуальных митингов. Площадкой для онлайн-акций стал сервис «Яндекс. Навигатор». Люди жаловались, что «нерабочие дни» в течение месяца лишили их средств к существованию. Им нечем платить по кредитам, нет денег, чтобы купить еды и оплатить коммунальные услуги. Участники митингов требовали ввести режим ЧС или отправить правительство в отставку.

Аналогичные требования звучали и ранее, в том числе от региональных депутатов.

Эксперты отмечают, что пандемия обнажила дисфункцию власти в России, а режим Путина терпит крупнейшее поражение за 20 лет.

Какие меры правительства по поддержке экономики могут быть сегодня наиболее эффективными и чего опасается руководство России, в подкасте «Росбалта» разбирает экономист Александр Аузан.

О том, почему Путин переложил ответственность за борьбу с эпидемией на губернаторов, в подкасте «Росбалта» рассказывает обозреватель Сергей Шелин.

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