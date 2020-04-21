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Верховный суд России дал разъяснения по уголовным делам о фейках про коронавирус

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Верховный суд России дал разъяснения судьям о том, как рассматривать уголовные дела о фейках про коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на обзор судебной практики по применению законодательства и мер по противодействию распространению в стране коронавирусной инфекции.

В документе говорится, что граждан нельзя привлекать к уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о коронавирусе в период до вступления в силу федерального закона от 1 апреля 2020 года, предусматривающего принятие соответствующих поправок в УК РФ. Тогда в нем появились статьи 207.1 и 207.2 УК «О публичном распространении заведомо ложной общественно значимой информации». За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 до 700 тысяч рублей, обязательных или исправительных работ, ограничения свободы до трех лет.

В Верховном суде отметили, что обязательным условием ответственности по статье 207.2 УК РФ является наступление общественно опасных последствий от распространения ложной информации о коронавирусе.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Большое спасибо Пензинформу, что в эти непростые времена он прекратил публиковать фото с мразными рожами представителей областной администрации!!!

Гость||

Пора все СМИ пересажать!

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