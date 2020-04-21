Начальник российской колонии взял в рабство 200 женщин

21.04.2020 | 14:42

В Мордовии бывший временно исполняющий обязанности начальника исправительной колонии №14 (ИК-14) пойдет под суд за организацию рабского труда. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Наталья Афанасьева.

По ее словам, ему предъявлено обвинение по части первой статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и по части первой статьи 292 УК РФ («Служебный подлог»).

По данным следствия, с ноября по декабрь 2018 года он незаконно привлекал осужденных к сверхурочной работе на швейном производстве, в том числе в ночное время. Потерпевшими по делу признаны 198 женщин, в качестве свидетелей допрошены более 450 человек.

Как уточняет «Зона права» в своем Telegram-канале, речь идет о Юрии Куприянове. По данным канала, некоторые потерпевшие работали шесть дней в неделю по 15 часов.

Ранее сообщалось, что Куприянов заставлял женщин-заключенных работать сверхурочно. За жалобы он наказывал карцером и лишал пищи. Также мужчина принуждал осужденных отлавливать кошек, живших на территории исправительного учреждения, и сжигать их в кочегарке.

В декабре 2018 года стало известно, что Куприянова сняли с должности начальника ИК-14 после проверки сотрудниками ФСИН данной колонии.