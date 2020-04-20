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Российских дачников задумали ограничить в правах

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В Гражданский кодекс задумали внести блок поправок, предусматривающих ряд ограничений для владельцев загородной недвижимости. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал председатель комитета Госдумы по строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Поправки направлены в том числе на урегулирование соседских отношений в дачных поселках. «В основу действия соседских прав положен принцип разумного терпения», - отметил Крашенинников. Он пояснил, что собственник земельного участка в интересах соседей должен «претерпевать» разумные ограничения.

По словам депутата, в поправках в Гражданский кодекс прописано, что владелец земли обязан не углублять свой участок таким способом, что грунт соседнего участка лишится опоры. Также он не может сооружать колодцы так, чтобы это препятствовало поступлению воды в колодец соседей. Кроме того, он не имеет права возводить канализационную систему, приводящую к загрязнению соседнего участка, и высаживать на своей земле растения таким образом, что это приводит к ухудшению состояния расположенного рядом участка и/или дома.

В то же время в поправках отмечается, что собственник должен терпеть исходящие с соседнего участка газы, пары, запахи, дым и шум, но лишь в том случае, если они не оказывают существенного влияния на использование его земли. «Когда исходящее с соседнего участка воздействие превышает нормативы или выходит за указанные пределы, соседи вправе требовать устранения нарушений. Действует общий принцип: мои права заканчиваются там, где начинаются права других», - подчеркнул Крашенинников.

Как показал опрос, проведенный в июле 2019-го, почти две трети россиян - 62 процента - время от времени выезжают на дачу в летний период. 20 процентов российских дачников бывают за городом раз в неделю, 21 процент - три-четыре раза за лето, а 8 процентов, наоборот, практически не выезжают в город. 71 процент имеющих дачу россиян занимаются на участке выращиванием овощей, фруктов и ягод.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

А если сосед льет свои говны в соседний овраг? Терпеть? Или стучать?

Гость||

Насрать ему под дверью

Гость||

Много? Всей улицей?

Гость||

Гость писал(a):

А если сосед льет свои говны в соседний овраг? Терпеть? Или стучать?
Русским же языком сказано:

penzainform.ru писал(a):

не имеет права возводить канализационную систему, приводящую к загрязнению соседнего участка
Соседнего!

Про овраги ни слова не упоминается. Так, шта - нюхай и молчи.

Имя: Гость
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