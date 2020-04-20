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Оценена эффективность антибактериального мыла против коронавируса

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Роспотребнадзор признал неэффективность антибактериального мыла в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Специалисты отметили, что нет никакой необходимости мыть руки именно антибактериальным мылом, так как оно не уничтожает вирусы, а просто смывает их. «Чтобы смыть вирус, достаточно мыть руки обычным мылом, то есть тем, которое уже есть у вас дома. Это обеспечит примерно одинаковый эффект», - указали они.

Кроме того, отмечается, что антибактериальное мыло не способно уничтожить вирусы, поскольку у тех другая устойчивость к препаратам.

Также эксперты усомнились в самой эффективности антибактериального мыла. В Роспотребнадзоре пояснили, что не существует такого понятия как «стандартное антибактериальное мыло»: разные производители добавляют в свой продукт разные добавки и в разном количестве, а некоторые используют эту пометку как маркетинговый ход. Уточняется, что критериев эффективности такого мыла нет, если не идет речь о дезинфицирующем средстве - кожном антисептике.

При этом специалисты указали, что мытье рук с мылом значительно снижает риск заражения кишечными и респираторными инфекциями, включая коронавирус, и паразитарными заболеваниями.

Ранее специалисты МЧС дали советы россиянам по уничтожению коронавируса на овощах и зелени. Так, для профилактики распространения SARS-CoV-2 необходимо замачивать зелень, огурцы и помидоры на 10-15 минут в воде. Затем их нужно помыть с нейтральным моющим средством под проточной водой и тщательно смыть его с поверхности продуктов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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