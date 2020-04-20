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Названа причина развития тяжелой формы коронавируса

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Международная группа ученых заметила негативное влияние реакции иммунной системы на протекание болезни COVID-19. Исследование было опубликовано в научном журнале Journal of Experimental Medicine.

Тяжелые формы коронавирусной болезни связали с активной реакцией организма на инфекцию. В результате вскрытия трех умерших от COVID-19 пациентов специалисты зафиксировали следы аномальной активности иммунных клеток нейтрофилов. Данные клетки обычно первыми реагируют на появление инфекции в организме, захватывают и уничтожают микробов. Кроме того, нейтрофилы способны вырабатывать структуры, называемые «нейтрофильными экстраклеточными ловушками» (НЭЛ). Они также могут соединяться с вирусами и ликвидировать их.

Ученые называют аномальное скопление нейтрофилов причиной разрушения легочных клеток и других органов. Повышенная активность НЭЛ может усугубить ход болезни и привести к летальному исходу. В подтверждение этой версии медики нашли в крови умерших пациентов следы нейтрофилов.

Если гипотеза специалистов будет апробирована клиническими исследованиями, то борющиеся с COVID-19 врачи будут пытаться искусственно тормозить активность иммунных клеток у пациентов. В этом случае больным придется вводить препараты, которые замедляют активность НЭЛ. Медики заметили, что в настоящий момент лекарства, способные ингибировать нейтрофилы, либо произведены, либо находятся в стадии разработки.

Ранее о негативном влиянии иммунной системы на ход заболевания коронавирусом рассказали российские медики. Хирург-онколог больницы Управления делами президента России, перепрофилированной для приема пациентов с коронавирусом, Андрей Атрощенко заметил, что гиперреакция иммунитета вызывает «цитокиновый шторм», который может навредить лечению.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

смысл в том, что не надо поддерживать иммунитет? то есть финал один, но статистика будет лучше

Гость||

penzainform.ru писал(a):

что гиперреакция иммунитета вызывает «цитокиновый шторм», который может навредить лечению.
ой, киньское что то сочится в таких новостях. где все слова мусор от специалистов (флюсов). разводилово на бабки людей и государств от мафии (воз - собственность дяди РОТа)

Гость||

В Пензенской области задержали криминального авторитета

Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В Пензенской области сотрудники Росгвардии и полиции задержали 58-летнего мужчину, который обвиняется по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Как было установлено следствием, авторитетом преступник стал в 2014 году, и уже в этом качестве обязал подчиняться его распоряжениям всех участников криминальной среды с более низкими статусами на территории нашего региона.

Также он назначал «смотрящих», координировал их действия, контролировал распределение денежных потоков, поступающих в «общак», вел поиск новых нелегальных и легальных источников дохода, принимал активное участие в «сходках».

Злоумышленник задержан и заключен под стражу полицейскими при поддержке бойцов СОБРа регионального управления Росгвардии.

Проведены 17 обысков в квартирах лиц, входящих в криминальную среду области, в числе которых «смотрящие» районов. Обнаружены и изъяты 11 патронов от огнестрельного оружия, более 10 единиц гладкоствольного и травматического оружия, более 20 единиц холодного оружия, а также более 600 пачек чая и около 2 тысяч пачек сигарет, предназначавшиеся для передачи в колонии региона. Назначен ряд судебных экспертиз, допрошены более 40 свидетелей.

«Санкция статьи 210.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн. рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Расследование продолжается.

Гость||

Гость писал(a):

от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн. рублей
общак лопнул, полный крах и разорение.

Гость||

троллеры атакуют, хуже вируса

Гость||

Ага. Хоть бы по теме пописквали

Имя: Гость
Комментарий:

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