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Назван средний возраст пациентов с коронавирусом в России

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Средний возраст пациентов с коронавирусом в России составляет 47,9 года среди женщин и 44,7 - среди мужчин. Такие цифры назвала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании под руководством президента Владимира Путина, передает РИА Новости.

По словам Голиковой, доля заразившихся россиян старше 65 лет составляет 15,5 процента - ниже, чем в мире. Детей с коронавирусом - 7,6 процента.

Средний показатель числа россиян с коронавирусом составляет 32,1 на 100 тысяч человек, заявила Голикова, передает ТАСС. Она также сказала, что этот показатель превышают девять регионов, но не уточнила, какие именно.

Ранее Голикова заявила, что темпы заражения коронавирусом в регионах могут существенно вырасти в ближайшие две-три недели. Вице-премьер уточнила, что на такой период регионы отстают от Москвы по темпам распространения инфекции.

За последние сутки зарегистрировано 44 летальных исхода на всей территории страны за весь период - 405 человек умерли. Общее число случаев заражения коронавирусом в России с начала пандемии превысило 47 тысяч.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

По словам Голиковой, доля заразившихся россиян старше 65 лет составляет 15,5 процента - ниже, чем в мире.
Это потому, что у нас доля людей 65+ ниже, чем в мире

Гость||

Ну всё, У нас будет как в Москве через 3 недели. Надеюсь наш губернатор успеет цифры набрать? А то выздоровевших обещает 20 уж который день, а всё как то не очень получается?!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По словам Голиковой, доля заразившихся россиян старше 65 лет составляет 15,5 процента - ниже, чем в мире
Доля заразившихся россиян старше 65 лет составляет 15,5 процента - ниже, чем в мире????

Мы раньше не знали, спасибо Голикова!!!

Гость||

Гость писал(a):

Доля заразившихся россиян старше 65 лет составляет 15,5 процента - ниже, чем в мире????

Мы раньше не знали, спасибо Голикова!!!

Просто доля з россиян старше 65 лет - ниже, чем в мире.

Имя: Гость
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