Минпромторг оценил ситуацию с повышением цен на продукты в России

20.04.2020 | 12:23

В России не фиксируется существенное изменение цен на продукты. Стоимость импортных товаров может повышаться из-за курса валют. Такую оценку дал глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС в воскресенье, 19 апреля.

«Мы не фиксируем каких-то серьезных изменений по цене, колебания очень несущественные», - сказал Мантуров. Он отметил, что цены повышаются только на те товары, производство которых не налажено в России - их приходится импортировать. «Например чай, кофе, которые в основном импортного производства, конечно, цены продолжают расти», - отметил глава Минпромторга.

Мантуров добавил, что запасы продовольствия в российских магазинах пополняются ежедневно. Ажиотаж в магазинах он связал с тем, что ретейлерам была поставлена задача сформировать запасы на 21 день. «Этот 21 день исчез ровно за 3 дня. И мы, уже исходя из этого ажиотажного спроса, посчитав, какой объем требуется, поставили задачу коллегам обязательно иметь в наличии двухмесячный запас», - пояснил министр.

Ранее производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям. Авторы соответствующего заявления призвали правительство вернуться к инициативе Минпромторга, ранее предлагавшего раздавать продуктовые карточки людям с низкими доходами. Свое предложение они обосновывают необходимостью бороться с падением доходов населения на фоне коронавируса. Также предприниматели уверены, что введение продуктовых карточек поможет поддержать спрос на их продукцию, что приведет к сохранению рабочих мест.