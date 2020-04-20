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Минпромторг оценил ситуацию с повышением цен на продукты в России

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В России не фиксируется существенное изменение цен на продукты. Стоимость импортных товаров может повышаться из-за курса валют. Такую оценку дал глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС в воскресенье, 19 апреля.

«Мы не фиксируем каких-то серьезных изменений по цене, колебания очень несущественные», - сказал Мантуров. Он отметил, что цены повышаются только на те товары, производство которых не налажено в России - их приходится импортировать. «Например чай, кофе, которые в основном импортного производства, конечно, цены продолжают расти», - отметил глава Минпромторга.

Мантуров добавил, что запасы продовольствия в российских магазинах пополняются ежедневно. Ажиотаж в магазинах он связал с тем, что ретейлерам была поставлена задача сформировать запасы на 21 день. «Этот 21 день исчез ровно за 3 дня. И мы, уже исходя из этого ажиотажного спроса, посчитав, какой объем требуется, поставили задачу коллегам обязательно иметь в наличии двухмесячный запас», - пояснил министр.

Ранее производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям. Авторы соответствующего заявления призвали правительство вернуться к инициативе Минпромторга, ранее предлагавшего раздавать продуктовые карточки людям с низкими доходами. Свое предложение они обосновывают необходимостью бороться с падением доходов населения на фоне коронавируса. Также предприниматели уверены, что введение продуктовых карточек поможет поддержать спрос на их продукцию, что приведет к сохранению рабочих мест.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Судя выражению фейса разводилово конкретное.

Гость||

Ну да, никаких повышений нет, откуда, всё как у бабушки ....в подвале, чулане ...по старым ценам..Ему не смешно, а мне нет, не могу без смеха слушать денискины рассказы....

Гость||

21 дневный запас расколашматили за 3дня . Конница Мамая наверное проскакала на пони ..только сабельки сверкали в колбасном отделе. Делили финский сервелат, местного пошиба.

Гость||

Гость писал(a):

Конница Мамая наверное проскакала на пони
нет. Половцы и печенеги!

Будь в тренде!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Мы не фиксируем каких-то серьезных изменений по цене, колебания очень несущественные», - сказал Мантуров
Мантуров сам в магазины не ходит и вообще для него лично рост цен на продовольствие несущественный, в отличие от многих семей.

Гость||

Сипатый чета удумал...жидяра..

Имя: Гость
Комментарий:

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