В стране и мире

Глава Минздрава оценил эффективность режима самоизоляции против коронавируса

Печать

Введенный из-за коронавируса режим самоизоляции эффективен, в московских больницах приостановлен рост поступления тяжелых больных. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

У пациентов, которые своевременно обратились к врачам и начинают лечиться рано, прогноз лучше, чем у тех, кто пытался лечиться самостоятельно или просто ждал улучшений состояния.

Мурашко добавил, что особенность коронавируса в том, что «вдруг его течение резко ускоряется».

Ранее переболевшие коронавирусом россиянки рассказали о симптомах заражения. У них был сильный кашель, в горле как будто «был песок», они ощущали сильную слабость. При этом одна из пациенток призвала помнить, что симптомы «индивидуальны», так как у нее был мокрый кашель, а не сухой.

По последним данным, в России с начала эпидемии заболели 42 853 человека, умерли 389 пациентов. За 19 апреля в стране выявили 6060 случаев инфицирования.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте