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Еще 4268 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки

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В России за сутки выявлено еще 4268 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Общее число за все время эпидемии превысило 47 тысяч. Большая часть случаев заражения приходится на Москву и Подмосковье. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.

За предыдущие сутки в стране зарегистрировали свыше шести тысяч новых случаев заражения. Общее число случаев инфицирования накануне составляло более 42 тысяч. Случаи заражения фиксировались во всех субъектах страны. Большая часть в Москве и Подмосковье.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.
Неужели у нас тоже погибнет 100 000? а если это только первая волна.

Гость||

Судя по европейской динамики у нас к этому и идёт. Дай Бог не по Американскому сценарию!

Гость||

20.04.2020 11:46|

Судя по европейской динамики у нас к этому и идёт. Дай Бог не по Американскому сценарию!

Бздишь, буртасик?

Гость||

Да и хоть бы. Только абсолютный идиот ни чего не боится!

Имя: Гость
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