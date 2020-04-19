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В стране и мире

В России выявили свыше шести тысяч новых случаев заражения коронавирусом

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В России за последние сутки выявили свыше шести тысяч новых случаев заражения коронавирусом, сообщает официальный информационный центр стопкоронавирус.рф.

Зарегистрировано 6060 случаев заражения, общее число за все время эпидемии превысило 42 тысячи. Большая часть случаев заражения приходится на Москву и Подмосковье.

Как уточняет оперативный штаб, за последние сутки зафиксировано 48 случаев смерти пациентов с коронавирусом, а 234 человека полностью выздоровели.

За предыдущие сутки в стране зарегистрировали 4785 новых случаев заражения. Общее число случаев инфицирования превысило 36 тысяч, по этому показателю Россия вошла в первую десятку стран мира. Случаи заражения фиксировались во всех субъектах страны.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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