В Москве заплатят за сдачу устойчивой к коронавирусу плазмы

19.04.2020 | 17:39

Власти Москвы заплатят донорам устойчивой к коронавирусу плазмы крови. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы.

Объем разовой донации должен быть не менее 300 миллилитров и не более 600 миллилитров с погрешностью не больше 10 процентов. Плата за плазму, содержащую антитела на COVID-19, установлена из расчета 1250 рублей за каждые 150 миллилитров, или 5000 рублей за 600 миллилитров.

Сдать кровь могут россияне, переболевшие коронавирусом и выработавшие иммунитет к заболеванию. Донор не должен иметь противопоказаний к сдаче крови и ее компонентов.

В московском Клиническом комитете по COVID-19 считают, что переливание донорской плазмы крови с антителами на коронавирус является одним из самых перспективных методов лечения инфекции в условиях, когда лекарство против COVID-19 еще не создано.