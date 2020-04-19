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Россия вошла в первую десятку стран по числу зараженных коронавирусом

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Россия временно вошла в первую десятку стран по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, на которые обратила внимание «Российская газета».

Россия некоторое время занимала 10-е место с 36 793 случаями заражения, но позднее опустилась на 11-е, а на 10-ю строчку переместилась Бельгия (37 183 случая).

За последние сутки в России выявили почти пять тысяч новых случаев заражения коронавирусом в 79 регионах страны. Они фиксировались во всех субъектах. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за все время скончались 313 заразившихся, более трех тысяч полностью излечились.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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