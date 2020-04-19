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В стране и мире

Российские полицейские объяснили отказ штрафовать толпу верующих

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Полицейские, дежурившие возле Свято-Троицкого кафедрального собора в Энгельсе Саратовской области, отказались составлять протоколы на верующих, столпившихся возле здания, несмотря на вынесенный властями запрет на посещение храмов и проведение массовых мероприятий. Об этом сообщает агентство «Версия-Саратов».

На вопрос о том, штрафуют ли они прихожан, полицейские ответили, что «они же не внутри [собора], а на улице».

Церковь критиковала вынесенный областной администрацией запрет на посещение храмов, пишет агентство. Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин сравнил данную меру с гонениями на церковь в советское время. «Я не имею права никого призывать к гражданскому неповиновению, но повторюсь, что храмы мы закрывать не будем», - говорил священнослужитель.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в преддверии Пасхи призывал верующих остаться дома из-за угрозы заражения коронавирусом. Президент России Владимир Путин, как сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, не планировал посещение пасхального богослужения.

В России за все время эпидемии было выявлено 42 тысячи случаев заражения коронавирусом. Заболевшие есть во всех регионах страны.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

. Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин сравнил данную меру с гонениями на церковь в советское время. «Я не имею права никого призывать к гражданскому неповиновению, но повторюсь, что храмы мы закрывать не будем», - говорил священнослужитель.
Хоть кто-то истинно верит.

Гость||

Ну, засратовские на днях должны обогнать нас по короне, разрыв мизерный 140 против 114

Гость||

Хоть кто-то истинно верит в бадло

Гость||

Хоть кто-то истинно верит.в бабло

Гость||

Гость писал(a):

Хоть кто-то истинно верит.в бабло
Каждый мерит своей меркой.

Гость||

Попы не верят в бабло. Верят , но не в бабло.

Гость||

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое стало причиной массового заражения или создало возможные условия для этого, может быть наказано лишением свободы до двух лет - через 15 дней узнаем накажут ли митрополита Саратовского и полицейских.

Имя: Гость
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