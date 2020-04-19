Реаниматолог ответил на самые популярные вопросы об аппарате ИВЛ

19.04.2020 | 14:10

Работу аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые применяются при лечении тяжелобольных пациентов с коронавирусом, можно сравнить с полетом на самолете. Об этом E1.RU сказал анестезиолог-реаниматолог одной из больниц Екатеринбурга, чье имя не называется. Он ответил на несколько самых популярных вопросов об устройстве.

По его словам, аппарат насыщает кровь кислородом и удаляет из легких углекислый газ за счет подачи дыхательной смеси. Как и самолет, он заходит на взлет и посадку, иногда входит в зону турбулентности, отметил врач.

Оборудование используется при общей анестезии во время операций, при острой дыхательной недостаточности, травмах, инсультах, отравлениях, повреждениях головного мозга для предотвращения кислородного голодания (гипоксия). Оно может возникнуть в том числе при бактериальной и вирусной пневмониях, коронавирусной инфекции. В последнем случае одышка возникает из-за истощения мышц, обеспечивающих дыхание, и зараженный тратит слишком много энергии, чтобы сделать вдох.

Доктора принимают решение переводить человека на ИВЛ, основываясь на лабораторных показателях и клинической картине. Учитываются масштаб поражения легочной ткани, частота дыхания, уровень кислорода и углекислого газа в крови, кислотность крови, цвет кожи.

При работе аппарат вдувает в легкие воздух в определенном объеме, и человек сам его выдыхает за счет ригидности грудной клетки. Настройки задают давление и частоту дыхания, содержание кислорода в смеси и прочее.

Реаниматолог уточнил, что подключение к ИВЛ не значит, что человек больше не сможет дышать сам. В большинстве случаев устройство используется временно, чтобы помочь организму направить силы на борьбу с болезнью, пережить критическое состояние и защитить центральную нервную систему от гипоксии. Когда состояние улучшается, пациента снимают с аппарата. При этом современные технологии позволяют учитывать дыхательные попытки больного и помогают ему дышать самостоятельно. «Отучить» от устройства пациента помогут различные техники тренировки дыхания.

Сколько человек проведет на ИВЛ, зависит от его состояния. «В моей практике были люди, которые находились на искусственном дыхании по несколько месяцев», - уточнил собеседник издания. Он затруднился сказать, сколько времени на аппарате в среднем проводят больные с коронавирусом.