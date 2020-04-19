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В стране и мире

Песков заявил о скором принятии решений о дальнейшем режиме из-за коронавируса

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на следующей неделе будут приниматься дальнейшие решения относительно режима в связи с распространением коронавируса. Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС в воскресенье, 19 апреля.

Он отметил, что предстоит «очень сложная комбинация». По словам Пескова, с одной стороны, на фоне пандемии здоровье россиян остается в приоритете, но с другой - нужно «не дать задохнуться экономике, которая и так находится в тяжелом кризисном состоянии из-за обстоятельств».

Песков также заявил, что в России есть шанс уже на следующей недели увидеть выходы на плато по ситуации с коронавирусом в стране. «Видите, вот эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет Соответственно, дождемся следующей недели», - отметил он.

Ранее было подсчитано, что в России за последнюю неделю количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось почти в три раза - с 15,7 тысячи до 42,8 тысяч. Число россиян с коронавирусом за указанный период увеличилось на 27 тысяч. Пациенты с коронавирусом есть во всех регионах.

Все российские регионы, где режим самоизоляции из-за коронавируса действовал до конца этой недели, продлили его. В большинстве субъектов такой режим действует до конца апреля или до особого распоряжения. Кроме того, почти в половине регионов действует особый режим передвижения: ограничен въезд в отдельные населенные пункты или на территорию всего субъекта.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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