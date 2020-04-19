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Минздрав одобрил применение китайского препарата против коронавируса

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Минздрав России одобрил применение против коронавируса незарегистрированного китайского препарата гидроксихлорохина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве заявили, что препятствий к использованию данного препарата нет, поскольку гидроксихлорохин, предоставленный компанией из Китая, по своей эффективности и безопасности не имеет отличий от ранее зарегистрированных в России лекарственных средств.

Представители Минздрава также подчеркивают, что поставщик гидроксихлорохина имеет сертификат GMP, разрешающий изготовление вакцин, а значит производство препарата соответствует всем международным требованиям качества.

16 апреля в России разрешили использование незарегистрированного в стране гидроксихлорохина при лечении коронавируса. В распоряжении премьера-министра Михаила Мишустина отмечается, что препарат будет предоставлен медицинским организациям на безвозмездной основе.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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