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Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников

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Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе срока предоставления главами госучреждений деклараций о доходах. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 17 апреля.

Отмечается, что в связи с распространением коронавирусной инфекции сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за прошлый год чиновникам необходимо предоставить до 1 августа 2020 года.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее звучали предложения об отмене НДФЛ для граждан, чей доход ниже одного МРОТ. Однако даже в этом случае, как отмечал глава аналитического управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России Валерий Засько, потери для бюджета составят 1,2 триллиона рублей. Более высокие налоги для обеспеченных граждан, по его мнению, никаких плюсов также не принесут, поскольку в силу «очень низкого» уровня дохода россиян выгода от таких действий будет несущественной, а администрирование станет сложнее.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников
Надо отменить вовсе. Хватит уже этого цирка.

Гость||

Кажется флагманский дирижабль ватного величия оказался

игрушкой...... ) самопальной и дырявой......

Гость||

Опять фотожабу показывают.Недельной давности.В той же самой позе.

Гость||

А это зря, у них бухгалтеры в марте всё сделали, а так.....

Гость||

Ой,у кого то временно отлегло!Де Ля Воро Гангстеритто , тоже любил играть на гармошке и жрать макарошки ,петь,пить, и бабло ,ой ,он мне напоминает кое кого! ))))))))))))

Постоянно пьем чинзано,

Постоянно сыто-пьяно, o yes!

Держим в банко миллионо

И плеванто на законо, o yes!

Гость||

А сколько глав уволились не вовремя... Могли до августа воровать..)))

Гость||

Так конечно, все уже знают старенький прицеп "Скиф" , "Волга–21" на колодках в гаражике ...чо, можно вобще не показывать. Бедность не порок ..

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе срока предоставления главами госучреждений деклараций
Да что там декларации, День Победы перенес. Это как?

Гость||

Гость писал(a):

А сколько глав уволились не вовремя... Могли до августа воровать..)))
Дал время перепрятать недвижимости,от части избавиться.Не исключено что чиновники задействуют опыт прошлого,будут зарывать нычки-клады в землю!)))))

Гость||

Чиновники перекрестились и обрадовались! Есть всё-таки бог на свете! А могли бы и расстрелять!

Имя: Гость
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